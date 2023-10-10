Minibüse çarpan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Adana'da 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Hazar Sağır, önce yolun karşısına geçmek isteyen yaya M.S.'ye çarptı daha sonra seyir halindeki minibüse çarptı. Feci kaza da motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, yaya ağır yaralandı.

YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN

Kaza, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre; Hazar Sağır kullandığı 01 ANB 667 plakalı motosikleti ile yolun karşına geçmeye çalışan M.S.'ye çarptı. Ardından Sağır, kontrolden çıkan motosikletiyle önünde ilerleyen V.Y. idaresindeki 01 M 0894 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü Hazar Sağır'ın yaşamını yitirdiğini belirlerken ağır yaralanan M.S.'yi hastaneye kaldırdı. Acı haberi alan genç adamın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken Sağır'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.