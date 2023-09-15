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Giriş Tarihi: 15.9.2023 15:59 Son Güncelleme: 15.9.2023 16:32

Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu

Adana’da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada döşemenin içine gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu ’Oscar’ buldu

Adana'da polisin takibiyle uygulama noktasında durdurulan minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan aramada döşemenin içine gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.A. (33), tutuklandı.

OSCAR İLE ARANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphe üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan minibüs, uygulama noktasında durduruldu. Araçta narkotik köpeği 'Oscar' ile arama yapıldı.

TUTUKLANDI

Oscar'ın, bagaj kapağına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada; minibüsün yan döşemelerinin altına gizlenmiş 20 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Sürücü F.A. gözaltına alındı. F.A., emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf edip, uyuşturucuyu tanımadığı birinden satın aldığını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

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Minibüste döşemenin içindeki uyuşturucuyu 'Oscar' buldu
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