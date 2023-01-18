Minibüste kalbi durdu, 20 dakikada hayata döndü

Kahramanmaraş'ta 54 yaşındaki Hüseyin Açıkgöz, kent merkezinden Türkoğlu ilçesindeki evine gitmek için minibüse bindi. Açıkgöz araçta aniden fenalaşarak kafasını şoförün omzuna düşürdü. Şoför vücudu soğumaya başlayan yolcusunun öldüğünü düşünerek yakınlardaki özel bir hastanenin acil servisine götürdü. Burada doktorların müdahaleleri sonrası kalbi çalıştırılan hasta, yapılan anjio ile kapalı 5 damarı açılarak sağlığına kavuşturuldu. Yaklaşık 20 dakikalık süreç sonrası hayat dönen Açıkgöz, yaşadıklarını anlattı:Ben 'Ölmüş bu' dediklerini duydum, sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde, 'Uzayda mıyım? Yoksa evde miyim?' diyordum. 20 dakikalık ölüp geri dirilmişim. Doktorlarımız beni hayata tutundurdu, çok teşekkür ederim. Allah doktorlarımıza güç versin. Hepsine çok teşekkür ederim" dedi. Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Erdinç Eroğlu ise, "Buraya geldiğinde kalbi durmuş vaziyetteydi. Acil durum uzmanlarımız kalp masajını yaptı. Acilen anjioya aldığımızda damarlarının tıkalı olduğunu gördük. 5 damarını değiştirdik. Çok şükür ki hızlı davrandığımız için beyni etkilenmemişti. Kısa sürede toparlandı" diye konuştu. AA