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Giriş Tarihi: 19.10.2026 12:34

Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Rize’de şehiriçi yolcu minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Minibüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, Rize merkezde önceki akşam saatlerinde meydana geldi. M.S. idaresindeki şehir içi yolcu minibüsü ile Cihan Erkan yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Cihan Erkan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Erkan, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Cihan Erkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Erkan'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#ADLİ TIP KURUMU #RİZE
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