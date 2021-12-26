Minik Asiye’nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

İddia edilenlerin aksine köpeğin kendisine ait olmadığını söyleyen Mustafa Elibol "Böyle bir şeyi kim ister? Ben hayatım boyunca köpek beslemedim. Pitbull'lar sitemizde oturan ve site idaresinde çalışan Zeliha ve Zeynep Can kardeşlere ait" diye konuştu.

Pitbull cinsi köpeklerin sahibi olduğu iddiasını reddeden site yöneticisi Mustafa Elibol, "Daha önce birkaç olay yaşanınca köpekler için belediyeyi aradım. Site içinde kalmalarına izin vermem hataydı" dedi.