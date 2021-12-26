Minik Asiye'nin yaralandığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı! Facia geliyorum demiş

Gaziantep'te Minik Asiye'nin yüzünün parçalandığı korkunç pitbull saldırsında yeni görüntüler ortaya çıktı. Annesinin çektiği görüntülerde olayın yaşandığı gün Minik Asiye parka giderek vahşi pitbullar ile oynadığı anlaşıldı. Tasmasız şekilde parkta dolaşan pitbullar bir anda çıldırıp asiyenin yüzünü parçaladı. Çekilen görüntülerde facianın göz göre göre geldiği belirlendi.