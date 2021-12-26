Son Dakika: Gaziantep'te Pitbull saldırısında yaralanan Asiye'ye doku nakline başlandı! | Video
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Son dakika haberi: Gaziantep'te oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakline başlandı. İşte son dakika haberinin detayları…