GAZİANTEP'TE halk arasında 'güneşe çıkamama hastalığı' olarak da bilinen nadir görülen Xeroderma Pigmentosum (XP) teşhisi konulan Cemile Hanım Bozkurt'un (11) saçları, tedavinin etkisiyle zamanla döküldü. Manifest grubu üyelerinden Zoktay'ın saçlarını beğenen Cemile'ye kuaför Mehmet Yıldırım tarafından hayallerindeki peruk takıldı. Cemile Bozkurt, "Güneşe çıkamıyorum çocukluğumu yaşamadım. Mesela hiç çocukken parka gidemedim. İlk saç yapılacağını duyduğum zaman çok mutlu oldum" dedi. Bozkurt, "Okula gitmeyi çok isterdim. Hastalığımdan dolayı güneşe çıkamadığım için okula da gidemedim. Evde eğitim görüyordum. Sürekli Ankara'ya tedaviye gittiğim için ara vermek zorunda kaldım. Sonrasında da bir daha eğitime devam edemedim. Manifest kızlarından Zoktay'ın saçları da mavi ben de bu yüzden ona özendim ve takma saçlarımda mavilikler istedim. Bir de Mina'yı çok seviyorum. Onun saçları da kırmızı benim esas hayalim kendi saçlarımı uzatıp büyüyünce kırmızıya boyatmaktı. Fakat hayaller her zaman gerçekleşmiyormuş. Ama şimdi de saçlarım çok güzel oldu" dedi

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör