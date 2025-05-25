Minik kültür elçileri tarihi tanıtıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Atatürk İlkokulu öğrencileri, kentin tarihi mekanlarının tanıtımı için "kültür elçisi" oldu.Atatürk İlkokulunda "Diyarbakır'ın Minik Kültür Elçileri" adıyla yürütülen projede 2. sınıf öğrencileri, kentin tarihi ve kültürel mekanlarını geziyor, bu mekanlarla ilgili akran rehberliği modeliyle bilgilendirici içerikler üretiyor.Öğrencilerin Zerzevan Kalesi, İçkale Müze Kompleksi gibi tarihi mekanları tanıttığı videolar, öğretmenleri aracılığıyla sosyal medyadan geniş kitlelere ulaştırılıyor. Öğrenciler hazırladıkları içeriklerle hem yaşadıkları şehrin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buluyor hem de bu değerlerin geniş kitlelere tanıtımına katkı sunuyor. Proje ile çocukların erken yaşta kültürel farkındalık kazanması, tarih bilinciyle yetişmesi ve yaşadığı bölgeye aidiyet duygusunun gelişmesi hedefleniyor.