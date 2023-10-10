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Giriş Tarihi: 10.10.2023 15:05

Minik Melih'ten acı haber! Okula giderken araba çarpmıştı: 20 gün dayanabildi...

Tekirdağ'da ilkokul öğrencisi Melih Topal'a yolun karşısına geçmek isterken araba çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. 20 gündür yaşam mücadelesi veren Topal, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İHA
Minik Melih’ten acı haber! Okula giderken araba çarpmıştı: 20 gün dayanabildi...

Korkunç kaza, 21 Eylül Perşembe günü Tekirdağ'da yaşandı. 25 yaşındaki U.U. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul birinci sınıf öğrencisi Melih T.'ye çarpmıştı. Yaşanan kazada ağır yaralanan Melih T., ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış ardından sağlık durumunun ciddi olması sebebi ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilmişti. Daha sonra İstanbul'da bir hastaneye sevke dilen Melih topal, 20 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

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Minik Melih'ten acı haber! Okula giderken araba çarpmıştı: 20 gün dayanabildi...
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