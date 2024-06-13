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Giriş Tarihi: 13.6.2024 22:53 Son Güncelleme: 14.6.2024 00:34

Minik öğrenciler Filistinli kardeşlerini unutmadı

Eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda sosyal etkinlikler düzenlenirken, Başakşehir’de bulunan Ayazma İlkokulu öğrencileri anlamlı bir harekete imza atarak, Filistinli akranlarının yaşam haklarına ve özgürlüklerine dikkat çekti.

Hande ERDEM Hande ERDEM
Minik öğrenciler Filistinli kardeşlerini unutmadı

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yapılan proje kapsamında minik öğrenciler, Filistin bayrağının renkleriyle bin adet turna kuşu katlayıp okullarının girişine astı.

Yaşam ve barışın simgesi olduğu belirtilen turna kuşlarıyla, "Filistin'de yaşananların farkındayız, unutmadık, unutturmayacağız" mesajı vermek istediklerini belirttiler.

Öğretmenler ve öğrenciler mesajlarında, "İnşallah dileğimiz kabul olsun, sesimizi daha fazla kişiye duyuralım, çocuklar yaşasın. Filistinli çocuklar gülsün" dedi.

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Minik öğrenciler Filistinli kardeşlerini unutmadı
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