Minik öğrenciler Filistinli kardeşlerini unutmadı

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek yapılan proje kapsamında minik öğrenciler, Filistin bayrağının renkleriyle bin adet turna kuşu katlayıp okullarının girişine astı.

Yaşam ve barışın simgesi olduğu belirtilen turna kuşlarıyla, "Filistin'de yaşananların farkındayız, unutmadık, unutturmayacağız" mesajı vermek istediklerini belirttiler.

Öğretmenler ve öğrenciler mesajlarında, "İnşallah dileğimiz kabul olsun, sesimizi daha fazla kişiye duyuralım, çocuklar yaşasın. Filistinli çocuklar gülsün" dedi.