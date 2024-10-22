Haberler Yaşam Haberleri Minik ressamlar Kasım’da buluşacak
Giriş Tarihi: 22.10.2024 14:48 Son Güncelleme: 22.10.2024 15:08

Minik ressamlar Kasım’da buluşacak

Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması başvuruları devam ediyor.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Minik ressamlar Kasım’da buluşacak

Türkiye'nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen Yenişehir Belediyesi 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması bu yıl da çocukların sanatsal gelişimlerine destek verecek. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukları yarışmaya katılmaya davet ederek, bu tür sanatsal etkinliklerin, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra onları sanatla buluşturduğunu vurguladı.

6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak resim yarışması için son başvuru tarihi 28 Ekim Pazartesi günü. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler Belediye tarafından temin edilecek. Sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren bu anlamlı yarışma, Mersinli çocukların yeteneklerini sergileyebilmesine fırsat sunacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Minik ressamlar Kasım’da buluşacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA