Minik ressamlar Kasım’da buluşacak

Türkiye'nin en prestijli çocuk resim yarışmaları arasında gösterilen Yenişehir Belediyesi 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması bu yıl da çocukların sanatsal gelişimlerine destek verecek. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukları yarışmaya katılmaya davet ederek, bu tür sanatsal etkinliklerin, çocukların hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmenin yanı sıra onları sanatla buluşturduğunu vurguladı.

6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde 2 Kasım Cumartesi günü saat 11.00'de Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak resim yarışması için son başvuru tarihi 28 Ekim Pazartesi günü. Yarışmada çocukların kullanacağı tüm malzemeler Belediye tarafından temin edilecek. Sanat ve yaratıcılığı bir araya getiren bu anlamlı yarışma, Mersinli çocukların yeteneklerini sergileyebilmesine fırsat sunacak.