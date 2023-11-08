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Giriş Tarihi: 8.11.2023 13:36 Son Güncelleme: 8.11.2023 13:52

Minik Tuğrul yorgun mermi kurbanı

Gaziantep’te evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada kafasına yorgun mermi isabet eden 6 yaşındaki Tuğrul Fırat Gökalp, yaşam mücadelesini kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Minik Tuğrul yorgun mermi kurbanı

29 Ekim 2023 günü Şahinbey ilçesinin Dumlupınar Mahallesindeki evlerinin bahçesinde oyun oynayan Tuğrul Fırat Gökalp (6), bir anda yere yığıldı. Küçük çocuğun yere yığıldığını ve başından kanlar aktığını fark eden ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde 6 yaşındaki Tuğrul Fırat'ın kafasına yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökalp, yapılan tüm müdahalelere rağmen 12 gün sonra yaşam savaşını kaybetti. Tuğrul Fırat Gökalp'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından, gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Minik Tuğrul yorgun mermi kurbanı
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