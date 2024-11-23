Minik Yaren yardım eli bekliyor

Van'da yaşayan ve doğumundan itibaren asrın hastalıklarından SMA 1 Tip adlı hastalığa yakalanan Yaren'in tedavisi ve sağlığına kavuşması yurt dışında göreceği ciddi ve detaylı sağlık bakımına bağlı.

Tedavi süreci kadar masrafları da dikkat çeken SMA 1 Tip adlı hastalıktan kurtulmanın yolu, özel ilaçlar ve yoğun bir bakımdan geçiyor.

Bunun için de hayırseverlerin yardımına muhtaç olan Anne Helin, Baba Nazmi yamandağ, birkaç aylık çocuklarının sağlığına kavuşması için resmi yetkililerin kapısını çaldı ve Türkiye çapında bir yardım kampanyasının başlatılması için mücadele verdi. Valilik iznini alan ailesi minik Yaren'in mutlu geleceği için uzanacak elleri bekliyor. Yaklaşık 2 milyon $ maliyet biçilen hastalığın tedavisi için her geçen gün minik Yaren'in aleyhine işliyor. Acılı aile ise kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Haydi Türkiyem, yardım elini uzat ve merhametinle Yaren'e yaren ol!