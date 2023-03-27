Minika Oyun Çadırları çocuklara moral oluyor

Türkiye'yi sarsan asrın felaketinin ardından çocuklar için harekete geçen Turkuvaz Medya'nın çocuk kanalı Minika, Kahramanmaraş ve Hatay'da kurduğu oyun çadırları ile çocukların hayatına dokunuyor.Ramazanın ilk günü "Çocuk İftarı" düzenlenen çadırlarda, 400 çocuğa köfte-ekmek, ayran ve çok özlediklerini söyledikleri patates kızartması dağıtıldı. Yüzlerinde kocaman bir gülümsemeyle ramazanı karşılayan çocuklar, iftar sonrasında düzenlenen film gösterimine katıldı.Çocuklar, psikososyal destek ve nitelikli vakit geçirmeleri sağlanan çadırlarda, Karagöz-Hacivat, Akıncı, Maceracı Yüzgeçler, Neşeli Dünyam, Alpman gibi MinikaÇOCUK ve MinikaGO'nun en sevilen çizgi dizilerini izliyor, yüzlerce oyun ve oyuncağa erişebiliyor. Minika Oyun Çadırları nisan sonuna kadar açık olacak."Buradaki etkinlikler, oyunlar, yüz boyama oyunları, halat çekme yarışmaları, puzzle yarışmaları bizi çok mutlu ediyor. Her gün öğlen geliyoruz. Burada Songül Ablamız var, gelir gelmez onu gıdıklıyoruz, sonra Songül Abla bize oyun oynatıyor. Çizgi film de izliyoruz.""Çok mutlu oluyoruz buraya gelince. Burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çizgi filmler izliyoruz, yarışmalı oyunlar yapıyoruz. Çadırdaki etkinlikler hem benim hem de arkadaşlarım için çok güzel oluyor.""Biz burada çeşit çeşit oyunlar oynuyoruz. Çok çok eğleniyoruz, çocukları eğlendiriyorlar, bu güzel bir şey. Ben de çok eğleniyorum, akşam 6'da bitiyor ve bitmeden çizgi filmler izliyoruz. Doğum günü olanların da doğum günlerini kutluyoruz.""Hep oyun oynuyoruz, resimler çiziyoruz, işaret dili öğreniyoruz. Bu çadırda biz çok çok eğleniyoruz."