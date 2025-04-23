MinikaÇOCUK’ta 23 Nisan’a özel ekran!

Bayram gününde Cry Babies yeni bölümleriyle saat 16.30'da izleyicilerle buluşacak. Renkli dünyalarında birbirinden farklı karakterleriyle dikkat çeken çizgi dizi, arkadaşlık, paylaşma ve duyguları ifade etme üzerine sıcacık hikayesiyle çocukların favorisi.

Karşılaştıkları günlük problemleri birlikte çözmeye çalışan karakterler, izleyenlere dayanışmanın ve hayal gücünün önemini hatırlatıyor. Cry Babies yeni sezonunda izleyicileri pek çok sürpriz ve eğlenceli maceralar bekliyor.

23 Nisan ekranında akşam saatlerinde saat 18.00 - 19.30 Hızlı Ayaklar - Olimpiyat Yolunda sinema filmi izleyicilerle buluşacak. Spor kariyeri yarıda kalan genç bir sporcunun, hayallerinin peşinden gitme mücadelesini konu alan film, izleyicilere umut ve azim dolu bir hikaye sunuyor.

Ali'nin İstanbul'dan Karadeniz'e uzanan yolculuğu, hem kendi potansiyelini keşfetme hem de büyük bir mücadeleye hazırlanma sürecini komediyle birleştirerek ekrana taşıyacak. MinikaÇOCUK, 23 Nisan'da dopdolu içerikleriyle, ekran başındaki izleyicilere neşeli ve ilham verici anlar yaşatmaya hazırlanıyor.