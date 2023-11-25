Minnettarız Neşe öğretmen

Tekirdağlı Neşe Alten, çocukların aydınlık yarınlara ulaşabilmesi amacıyla 1993 yılının 30 Eylül'ünde Diyarbakır'a gitti ve ilk görev yeri olan Bismil ilçesinin Çavuşlu Köyü İlkokulunda göreve başladı. Neşe öğretmen ve kendisini yalnız bırakmak istemediği için birlikte Bismil'e gelen babası Hasan Alten, 26 Ekim 1993 gecesi PKK'lı teröristler tarafından katledildi. Henüz 26 günlük öğretmen ve 21 yaşında bir genç iken teröristlerin hedefi olan Neşe öğretmen ve babasının şehit oluşları, bölücü terör örgütünün çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.Alten'in, şehit edilmeden 11 yıl önce Şarköy Atatürk İlkokulunda eğitimine devam ettiği dönemde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği kompozisyon yarışmasına katıldığı ve yazdığı kompozisyonun birinci seçildiği ortaya çıktı. Şarköy gazetesinin 23 Kasım 1982'de çıkan sayısının birinci sayfasında da yayınlanan kompozisyon, şehit öğretmen Neşe Alten'in ilkokul öğretmeni Şennur Kutman'a ve öğretmenlik mesleğine hayranlığını gözler önüne seriyor. Alten'in, öğretmenine hitaben yazdığı kompozisyon şöyle:"...Öğretmenim sana ne kadar sevgi ve saygı duysam azdır. Sana bütün çiçeklerden sunsam azdır. Bütün kalbim senin sevgin ile doludur. Sen bizi karanlık yoldan ayırıp aydınlık yola götürdün. Senden büyük bir güç alarak okuduk. Sen bizim hayatımızda güç kaynağımız oldun ben bir Türk çocuğu olarak Başöğretmenim Atatürk'ün izinden gideceğime söz veriyorum."Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, şehit olan meslektaşları için yürüyüş yaptı. Yüksekova'da da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde bir araya gelen öğretmenler, ellerinde, PKK'lı teröristlerce şehit edilen meslektaşları Neşe Alten'in fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla yaklaşık 5 kilometre yürüdü.