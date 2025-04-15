Miras katliamı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı kırsal Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan Şerif Ali Acar (55) ile kardeşi Süreyya Acar (50) arasında, önceki gün babalarından kalan mirasla ilgili anlaşmazlık yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce Şerif Ali Acar, eve gidip tüfeğini alarak geri döndü. Bu sırada kardeşi Süreyya Acar, eşi Zennur Acar ile birlikte otomobiline binerek olay yerinden ayrılmak istedi. Ancak Şerif Ali Acar, kardeşi ve yengesine silahıyla peş peşe ateş etti.Kurşunların isabet ettiği çift kanlar içinde kalırken, silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen acil sağlık ekibi Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan Şerif Ali Acar, kısa sürede jandarma ekipleri tarafından saklandığı ormanlık alandaki barakada yakalandı.Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Acar, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Bu arada iki çocukları olduğu öğrenilen Süreyya Acar ile eşi Zennur Acar çiftinin cenazeleri olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.