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Giriş Tarihi: 9.9.2024 00:09 Son Güncelleme: 9.9.2024 00:10

Miras kavgası cinayetle bitti

İstanbul Gaziosmanpaşa’da miras tartışmasına dahil olan Osman Arslan, kayınbiraderinin kardeşi Seyit Aköz’ü bıçakladı. Ağır yaralanan Aköz, hayatını kaybederken polis şüpheli Arslan’ı yakalamak için çalışma başlattı.

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Miras kavgası cinayetle bitti

Cinayet, İstanbul Gaziosmanpaşa'ya bağlı Beşyüzevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Kuruyemiş dükkanı işleten Seyit Aköz, kardeşleri ile miras konusundan tartışmaya başladı. Tartışmaya Aköz'ün kardeşinin kayınbiraderi olan Osman Arslan da dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönmesi ile Arslan, çıkardığı bıçak ile Aköz'ü bıçakladı ve kaçtı. Ağır yaralanan Aköz, hayatını kaybetti.


Hayatını kaybeden Seyit Aköz

POLİS ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Osman Arslan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Aköz'ün cenazesinin Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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Miras kavgası cinayetle bitti
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