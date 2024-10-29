Miray Bebek SMA'ya karşı mücadelesinde %87'ye ulaştı! Desteklerle hayata tutunacak

SMA Tip 1, bu hastalığın en hızlı ilerleyen türlerinden biri olup, kas kaybı başladığında tedavi edici ilaç alındığında dahi geri dönüşü olmamaktadır; yalnızca hastalığın ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Miray'ın tedavi sürecinde, eğer kas kaybı yaşamadan ilacını alabilirse, diğer sağlıklı çocuklar gibi koşup oynayabilmesi ve sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam edebilmesi mümkün olacak. Şu ana kadar, valilik izinli kampanya sayesinde tedavi masraflarının %87'si toplandı. Kampanyaya destek vererek Miray bebek için bu ilaç tedavisinin bir an önce sağlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Zolgensma ilacı, SMA için bilinen en etkili gen tedavisi olup, %98 oranında koruyuculuk sağlıyor. Bu tedaviyi alan SMA hastası çocuklar, normal gelişimlerini sürdürerek hayatta kalma şansına sahip oluyorlar. Miray Bebek'in sağlığı için gereken destek her zamankinden daha kritik.