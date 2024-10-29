Haberler Yaşam Haberleri Miray Bebek SMA'ya karşı mücadelesinde %87'ye ulaştı! Desteklerle hayata tutunacak
Giriş Tarihi: 29.10.2024 14:37 Son Güncelleme: 29.10.2024 14:43

Miray Bebek SMA'ya karşı mücadelesinde %87'ye ulaştı! Desteklerle hayata tutunacak

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde yaşayan 6,5 aylık Miray bebek, Tayfun ve Nursen çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Miray, henüz 9 günlükken yapılan topuk kanı testi ile SMA Tip 1, yani ilerleyici ölümcül kas hastalığı tanısı aldı. 28 Mayıs'ta başlayan destek kampanyası, 5 aydır sürdürülüyor. %87'ye ulaşan kampanyada Miray Bebek destekleri bekliyor.

SMA Tip 1, bu hastalığın en hızlı ilerleyen türlerinden biri olup, kas kaybı başladığında tedavi edici ilaç alındığında dahi geri dönüşü olmamaktadır; yalnızca hastalığın ilerlemesi durdurulabilmektedir.

Miray'ın tedavi sürecinde, eğer kas kaybı yaşamadan ilacını alabilirse, diğer sağlıklı çocuklar gibi koşup oynayabilmesi ve sağlıklı bir birey olarak yaşamına devam edebilmesi mümkün olacak. Şu ana kadar, valilik izinli kampanya sayesinde tedavi masraflarının %87'si toplandı. Kampanyaya destek vererek Miray bebek için bu ilaç tedavisinin bir an önce sağlanmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Zolgensma ilacı, SMA için bilinen en etkili gen tedavisi olup, %98 oranında koruyuculuk sağlıyor. Bu tedaviyi alan SMA hastası çocuklar, normal gelişimlerini sürdürerek hayatta kalma şansına sahip oluyorlar. Miray Bebek'in sağlığı için gereken destek her zamankinden daha kritik.

Kampanya Kocaeli Valiliği Tarafından İzinlidir. Faaliyet No: 41.2024.1719 TAYFUN DÖNERTAŞ
VALİLİK İZİNLİ HESAP BİLGİLERİ:
AKBANK
ALICI: MİRAY DÖNERTAŞ
Açıklama: Miray
TL: TR65 0004 6007 2988 8000 1458 50
USD: TR05 0004 6007 2900 1000 1458 54
EURO: TR95 0004 6007 2903 6000 1458 57
SWIFT KODU: AKBKTRIS

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Miray Bebek SMA'ya karşı mücadelesinde %87'ye ulaştı! Desteklerle hayata tutunacak
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