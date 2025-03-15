Miray’a el birliğiyle umut olalım

SAMSUN'da yaşayan Gamze ve Gürkan Rengin çiftinin 4 aylık bebeği Miray, Türkiye'nin en küçük SMA hastası olarak SMA ile mücadele ediyor. Samsun'da yine SMA Tip 1 hastalığına yenik düşen 2 yaşındaki Amine Ravza Sancak için toplanan para, Miray'ın valilik onaylı başlatılan kampanyasına aktarıldı. Paranın aktarılmasının ardından aile ve gönüllüler, Miray'ın kampanyasının tamamlanması için mücadeleye başladı. Kampanya bugüne kadar 1 milyon 692 bin 600 dolara ulaştı. Miray'ın tedavisine ulaşması için 127 bin 400 dolara daha ihtiyaç var.