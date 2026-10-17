Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülmüştü! Murat İmrağ cinayetinde yeni gelişme: Caninin dedesi tutuklandı!

KAZA DEMİŞTİ CİNAYET ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri evde detaylı inceleme başlatırken, Y.D.S.'nin emekli polis dedesi F.K.'ye ait ruhsatlı silaha el konuldu. İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu üzerinde durulsa da incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.