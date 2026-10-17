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Giriş Tarihi: 17.10.2026 13:22

Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülmüştü! Murat İmrağ cinayetinde yeni gelişme: Caninin dedesi tutuklandı!

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde misafirliğe gittiği evde 14 yaşındaki Murat İmrağ başından vurularak hayatını kaybetmişti. Korkunç cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yaşındaki çocuğun ardından dedesi de tutuklandı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülmüştü! Murat İmrağ cinayetinde yeni gelişme: Caninin dedesi tutuklandı!
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Olay, 24 Temmuz Cuma günü Arifiye ilçesi Ahmediye Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'da ikamet eden Murat İmrağ (14), kardeşiyle birlikte aile dostlarının evine misafirliğe geldi. İmrağ ile arkadaşı Y.D.S. (15) odada bulundukları sırada evden tek el silah sesi yükseldi. Ses üzerine odaya koşan ev sakinleri, 14 yaşındaki çocuğu kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, başından vurulan çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA DEMİŞTİ CİNAYET ÇIKTI

Olayın ardından polis ekipleri evde detaylı inceleme başlatırken, Y.D.S.'nin emekli polis dedesi F.K.'ye ait ruhsatlı silaha el konuldu. İlk değerlendirmelerde çocuğun silahla oynarken kendisini vurduğu üzerinde durulsa da incelemelerde atışın daha uzak bir mesafeden yapıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Y.D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



MİSAFİRLİĞE GİTTİĞİ EVDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülen 14 yaşındaki İmrağ'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Bu çerçevede İmrağ'ın öldürülmesinde kullanılan soruşturma çerçevesinde ruhsatlı silahın sahibi F.K., gözaltına alındı.

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DERİNLEŞEN SORUŞTURMADA DEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin dedesi F.K., delillere ve dijital raporlara dayanan kuvvetli suç şüphesi varlığı, suçun öngörülen cezası göz önüne alındığında kaçma şüphesi, adli kontrol tedbirlerinin bu durumu karşılamada yetersiz kalacak olması, serbest bırakılması halinde adaletin işleyişine zarar verme tehlikesi kanaatiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAKARYA #İSTANBUL

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Misafirliğe gittiği evde başından vurularak öldürülmüştü! Murat İmrağ cinayetinde yeni gelişme: Caninin dedesi tutuklandı!
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