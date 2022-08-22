SON DAKİKA mısır alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Mısır alım fiyatları 2022 sürekli üreticiler tarafından soruluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile mısır alım fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatları için güncellemeye gitti. Peki, mısır alım fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel mısır alım fiyatları 2022 hakkında detaylar!