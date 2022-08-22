Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA mısır alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 22.8.2022 20:30 Son Güncelleme: 22.8.2022 20:30

SON DAKİKA mısır alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Mısır alım fiyatları 2022, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı Kararları ile açıklandı. Böylece mısır üreticisine müjdeli haber geldi. Bir süredir vatandaşlar mısır alım fiyatları ne kadar oldu, mısır alım fiyatları ne kadar olacak sorusunu yöneltiyordu. Böylece yılın devamı için güncel mısır alım fiyatları 2022 belli oldu. İşte Kabine Toplantısı Kararları ile mısır fiyatları!

SON DAKİKA mısır alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Mısır alım fiyatları 2022 sürekli üreticiler tarafından soruluyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları ile mısır alım fiyatları ne kadar oldu sorusunun cevabını verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi, mısır alım fiyatları için güncellemeye gitti. Peki, mısır alım fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel mısır alım fiyatları 2022 hakkında detaylar!

MISIR ALIM FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

"Toprak Mahsulleri Ofisimiz, mısır alım fiyatını, destek hariç, ton başına 5 bin 700 lira olarak uygulayacak."

22 AĞUSTOS 2022 KABİNE TOPLANTISI SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 45 dakika sürdü.

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SON DAKİKA mısır alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! 2022 mısır alım fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
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