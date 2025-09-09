Mısır’da kaza geçiren Ispartalı Uyar ailesinden 3 kişi hayatını kaybetti

Isparta'nın Barla kasabası nüfusuna kayıtlı Uyar ailesi, gezi için gittikleri Mısır'da trafik kazası geçirdi. Kazada baba Kamil Uyar, anne Tuğba Uyar ve oğulları Hamdi Boran Uyar yaşamını yitirdi. Kazada Uyar ailesinden bir çocuk ise ağır yaralandı. Sağlık Bakanlığı ambulans uçakla yaralı çocuğu Türkiye'ye getirdi. Acı haberin ardından Uyar ailesinin Isparta'daki yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ankara'da yaşayan Uyar ailesinin cenazelerinin Mısır'da mı defnedileceği yoksa Isparta'nın Barla kasabasına mı getirileceği konusunda henüz karar verilmediği öğrenildi. Aile yakınları 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili bilgi alamadıklarını kazanın nasıl meydana geldiği hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarını söylediler.