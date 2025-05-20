MİT 7 kişilik şebekeyi çökertmişti! Operasyonun detayları ortaya çıktı: 5 ilde veri toplamışlar





HAYALET BAZ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞTI?

Cep telefonlarının, otomatik olarak en güçlü sinyale bağlanma prensibini kullanan casuslar, hedeflerine 50 metreye kadar yaklaştıklarında, kurdukları sahte bazlarla telefonları kendi kontrol sistemlerine dahil etti. Bu sayede mesajlara, çağrılara ve sinyallere erişim sağladılar.