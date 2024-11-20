MİT Başkanı Kalın CHP’yi ziyaret etti! Terör örgütleriyle mücadeleyle ilgili bilgiler paylaştı

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın CHP Genel Merkezi'ne yaptığı ziyarette terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ ile sürdürülen mücadele üzerine bilgiler paylaştığı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine karşı izlediği mücadele stratejisi anlatıldığı öğrenildi.

"TERÖRE KARŞI TÜM İMKANLAR KULLANILIYOR"

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın organize suçlar, siber casusluk, İKK, bölgesel çatışmalar, küresel tehditler gibi birçok çalışma alanına sahip olduğu, milli güvenliğin korunması için çalışma konuları üzerine yoğun bir mesai harcandığı vurgulanırken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırında terör koridoru oluşturulmasına engel olmak için yürüttüğü çalışmalara değinildiği öğrenildi. Kalın'ın Özel'e yaptığı ziyarette Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, terörü yerinde bitirme stratejisi çerçevesinde tüm imkân ve kabiliyetlerle çalışmaların sürdürüleceği ifade ettiği kaydedildi.