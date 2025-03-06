Kendini işe aldırdı, onlarca kişiyi dolandırdı: Sahte MİT’çi tutuklandı

Denizli'de uzun yıllar kendisini kendisini MİT Bölge Başkanı ve Jandarma İstihbarat Yüzbaşı olarak tanıtarak bu sayede işe bile giren A.K'nin dolandırıcılık listesi ise kabarık.

GÖREVE GİDİYORUM DİYEREK İZİN ALDI

Bir fabrikanın poşetleme bölümünde çalışan dolandırıcı, telsiziyle fabrikanın patronuna giderek kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı ve "Burada çalışmam gerekiyor" diyerek işe girdi. Üstüne üstlük, zaman zaman "göreve gidiyorum" diyerek işten izin aldığı ortaya çıktı.

ÜNİFORMALI FOTOĞRAFLAR PAYLAŞIYOR

Şüphelinin sosyal medya hesaplarında ise üniformalı fotoğrafla paylaşması da dikkat çekiyor. Özellikle resmi kurum önlerinde fotoğraflar paylaşan şüpheli kendisini kamu görevlisi olduğunu inandırmaya yönelik hareketleri dikkat çekiyor. JASAT ihbar üzerine başlattığı operasyonda A. K.'nın doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi birçok meslek grubundan insanı da dolandırdığı ortaya çıktı. Resmi kurumlarda da kendisini istihbaratçı olarak tanıtan şüpheli işleri hızlandırarak güven kazandığı ortaya çıktı. Güvenini kazandığı insanlardan borç para alan şüpheli, dolandırıcılık planını daha iyi oynamak için telsiz taşıyor. Gözaltına alınan Adnan K., jandarmadaki işlemlerinin ardından nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, sahte istihbaratçıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi.