MİT ve devlet görevlisi kimliğiyle dolandırıcılığa operasyon: 7 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada,, şüphelilerin "Yakınınızı cezaevinden çıkarırız", "Kamuda işe yerleştiririz" vaatleriyle vatandaşlardan para temin ettikleri ve 2026 yılı içerisinde 7 ayrı olayda 7 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi kimlik kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör