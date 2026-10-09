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Giriş Tarihi: 09.10.2026 17:27

MİT ve devlet görevlisi kimliğiyle dolandırıcılığa operasyon: 7 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini MİT mensubu, istihbarat ve devlet görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
MİT ve devlet görevlisi kimliğiyle dolandırıcılığa operasyon: 7 gözaltı
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturmada,, şüphelilerin "Yakınınızı cezaevinden çıkarırız", "Kamuda işe yerleştiririz" vaatleriyle vatandaşlardan para temin ettikleri ve 2026 yılı içerisinde 7 ayrı olayda 7 kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin ve Mardin'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Aramalarda sahte olduğu değerlendirilen 2 kamu görevlisi kimlik kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#İSTANBUL
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MİT ve devlet görevlisi kimliğiyle dolandırıcılığa operasyon: 7 gözaltı
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