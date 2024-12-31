Haberler Yaşam Haberleri MİT ve emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: 536 DEAŞ üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 31.12.2024 09:36 Son Güncelleme: 31.12.2024 09:36

MİT ve emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: 536 DEAŞ üyesi yakalandı

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordineli çalışmalarıyla, DEAŞ terör örgütüne yönelik Türkiye genelinde operasyon gerçekleştirildi.Güvenlik birimleri tarafından 57 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, örgütün ülke içindeki yapılanmasına ağır darbe vuruldu ve 536 şüpheli gözaltına alındı. 12 gün süren titiz takibin ardından, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheliler, polisin kararlı müdahalesiyle yakalandı.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
MİT ve emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: 536 DEAŞ üyesi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, terör örgütünün ülke genelindeki yapılanmasına büyük bir darbe indirildi. Adana, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir başta olmak üzere 57 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin örgüt içinde aktif rol aldıkları, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Operasyonlarla ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröre karşı toplumun güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekûn mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" dedi.

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MİT ve emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: 536 DEAŞ üyesi yakalandı
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