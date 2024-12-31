MİT ve emniyet’ten DEAŞ’a ortak operasyon: 536 DEAŞ üyesi yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatlarıyla, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen operasyonlarda, terör örgütünün ülke genelindeki yapılanmasına büyük bir darbe indirildi. Adana, Ankara, İstanbul, Diyarbakır ve İzmir başta olmak üzere 57 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin örgüt içinde aktif rol aldıkları, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları ve örgüte finans sağladıkları tespit edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Operasyonlarla ilgili değerlendirmede bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, teröre karşı toplumun güçlü bir dayanışma göstermesi gerektiğini vurguladı. Yerlikaya, "Toplumsal dayanışmamız ve ortak değerlerimiz, terörün yayılmasını önlemede en etkili savunma mekanizmalarından biridir. Terörü ülkemizden topyekûn mücadeleyle söküp atmaya kararlıyız" dedi.