MİT ve emniyet’ten nokta operasyon: Avrupa’nın en acımasız kiralık katil şebekesi lideri İstanbul’da kıskıvrak yakalandı! 10 planlı cinayet...

Türkiye, uluslararası organize suç örgütlerine ve kiralık katil çetelerine karşı yürüttüğü amansız mücadelede kritik bir başarıya daha imza attı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordineli yürüttüğü operasyonla, Avrupa'nın en tehlikeli suç liderlerinden biri Fatih'te yakalandı.

30 YILLIK KANLI GEÇMİŞ

1990-2020 yılları arasında Avrupa genelinde para karşılığı cinayet işleyen devasa bir kiralık katil şebekesini yönettiği belirlenen Moldova uyruklu Iurii Radulov, kırmızı bültenle aranıyordu. Radulov'un, kıta genelinde 10 planlı/kiralık cinayet ve 11 cinayete teşebbüs vakasının doğrudan faili ve azmettiricisi olduğu tespit edildi.

MİT TESPİT ETTİ, EMNİYET BASTI

MİT'in istihbarat unsurları tarafından yürütülen titiz takip sonucunda, firari suç örgütü liderinin Fatih'te saklandığı hücre evi nokta atışıyla belirlendi. Adresin tespit edilmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düğmeye bastı. Dün sabah saatlerinde adrese düzenlenen baskınla Radulov, kaçmaya fırsat bulamadan kıskıvrak yakalandı.

DEV SUÇ AĞI ÇÖKERTİLDİ

Avrupa'nın tüm ülkelerinde para karşılığı tetikçilik organize eden ve çetesini yıllardır gizlilikle yöneten Radulov'un yakalanmasıyla birlikte, uluslararası kiralık katil şebekesinin haritası ve bağlantı ağı da tamamen çözüldü. MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonlarıyla son dönemde artan organize suç operasyonlarının önümüzdeki süreçte de hız kesmeden süreceği bekleniyor.