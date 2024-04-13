Mithras Kutsal Alanı 22 bin 447 kişi ziyaret etti

Ramazan Bayramında son yılların en yoğu yerli turist ilgisi ile karşı karşıya kaldı. Kente gelen binlerce kişi, başta tarihi Sur İlçesindeki mekanlar olmak üzere, Malabadi Köprüsü, İçkale, Hilar Mağaraları ve Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. Roma İmparatorluğunun doğudaki son garnizonu olan, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı, kapılarını 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerine açtı.

3 günlük bayram sürecinde yerli ve yabancı turist akınına uğrayan kale, 22 bin 447 turisti ağırladı. Zerzevan Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarıyla bulunan yeni keşifler ise adeta tarihe ışık tutuyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adını yazdıran tarihi kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Valilik, Diyarbakır Müzesi, Çınar Kaymakamlığı ve Dicle Üniversitesinin katkılarıyla 2014 yılında beri kazı çalışmaları yürütülüyor.

Kazı çalışmalarında bugüne kadar 12-15 metre yüksekliğinde ve 1200 metre uzunluğunda sur kalıntısı, 21 metre yüksekliğinde gözetleme ve savunma kulesi, kilise, yönetim binası, konutlar, tahıl ve silah depoları, kaya mezarları, su kanalları ile 54 su sarnıcı, yer altı kilisesi, 400 kişinin sığacağı yer altı sığınağı, konutlar ve gizli geçitler, milattan sonra 4. yüzyılda Hristiyanlığın benimsenmesiyle önemini kaybeden, dönemin Mithras dinine ait yer altı tapınağı ve birçok eser ortaya çıkarıldı.