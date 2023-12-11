MİT’in etkisiz hale getirdiği teröristin PKK’nın sözde cephane sorumlusu olduğu belirlendi

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi. PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtildi.