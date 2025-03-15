MKE 75. yılda tarih yazıyor! İmalât-ı Harbiye’den modern savunmaya

MKE, yalnızca geçmişin izlerini taşımakla kalmıyor; aynı zamanda Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sivil ve askeri sanayinin temellerinin atılmasına öncülük eden bir kurum olarak da öne çıkıyor. Bugün, Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını yerli imkanlarla karşılayan kuruluş, dünyanın en büyük savunma sanayii şirketleri arasında 84. sırada yer alırken, ülkemizin silah sistemleri ve mühimmat ihracatında da 1. konumda bulunuyor.

KAPSAMLI ÜRETİM KAPASİTESİ VE AR-GE YATIRIMLARI

MKE, 10 fabrika ve 3 işletme müdürlüğü çatısı altında faaliyet gösteriyor. 5,56 mm'den 203 mm'ye kadar tüm mühimmat ailesinin yanı sıra, muhtelif çap ve kalibrede silah sistemleri, roket ve füze sistemleri, kritik patlayıcı bileşenler ile KBRN koruyucu ürünlerini tek bir çatı altında üretebilme kabiliyetiyle, hem ülkemizin hem de dünyanın önde gelen savunma sanayii kuruluşları arasında yer alıyor. Yeni fabrika ve tesis yatırımları, 100'den fazla Ar-Ge projesi ve beş binden fazla çalışanıyla, yerli sistemleri envantere kazandırmaya, ihracat payını artırmaya ve geleceğin savunma teknolojilerine yatırım yapmaya devam ediyor.

ANITKABİR'DE GERÇEKLEŞEN TÖRENDE KUTLAMA

75. yıl dönümü münasebetiyle, MKE yöneticileri ve 2 binden fazla çalışanın katılımıyla Anıtkabir'de düzenlenen törende, Genel Müdür İlhami Keleş, Misak-ı Millî Kulesi'nde gerçekleştirilen şeref defteri imza töreninde, MKE'nin milli ve yerli üretim vizyonunu simgeleyen sözler sarf etti. Tören kapsamında, MKE Ailesi "Atasının Huzurunda" mottosuyla, köklü geçmişine saygı duruşunda bulundu; ancak şeref defteri yazısındaki detaylara fazla yer verilmeksizin, kurumun geleceğe yönelik kararlılığı ve hizmet misyonu vurgulandı.

GELECEĞE YÖNELİK TAAHHÜT

Genel Müdür Keleş, tören sırasında yaptığı konuşmada, "572 yıl önce temelleri atılan Tophane-i Âmire'nin ve İstiklâl Mücadelemizin mihenk taşlarından İmalât-ı Harbiye'nin mirasını gururla yaşadığımızı, kahraman ordumuza ve asil milletimize hizmet etme misyonuyla aynı ruh ve kararlılıkla ilerlediğimizi" ifade etti. Ayrıca, 10 fabrika ve 3 işletme müdürlüğü çatısı altında tamamen yerli ve milli imkanlarla gerçekleştirdikleri üretimlerde, yeni fabrikalar kurarak kapasiteyi artırırken, geleceğin savunma teknolojilerini geliştirme yolunda da kararlı adımlar attıklarını belirtti.