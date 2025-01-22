MKE, SHOT Show 2025’te Türk Savunma Sanayisini temsil ediyor

Dünyanın en büyük silah ve avcılık fuarlarından biri olan SHOT Show'da, MKE; makineli tabancalar, hafif piyade silahları, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli mühimmatlar dahil yaklaşık 50 farklı ürünle yer alacak. Türkiye'nin savunma sanayiindeki iddiasını uluslararası arenada bir kez daha ortaya koyan MKE, fuar süresince ihracat potansiyeli yüksek ürünlerini tanıtarak yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirecek.