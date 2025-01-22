MKE, SHOT Show 2025’te Türk Savunma Sanayisini temsil ediyor

Dünyanın en büyük silah ve avcılık fuarlarından biri olan SHOT Show'da, MKE; makineli tabancalar, hafif piyade silahları, keskin nişancı tüfekleri ve çeşitli mühimmatlar dahil yaklaşık 50 farklı ürünle yer alacak. Türkiye'nin savunma sanayiindeki iddiasını uluslararası arenada bir kez daha ortaya koyan MKE, fuar süresince ihracat potansiyeli yüksek ürünlerini tanıtarak yeni iş birlikleri için önemli görüşmeler gerçekleştirecek.
Fuarda dikkat çeken ürünler arasında, Amerika sivil pazarında öne çıkan Gümüşay toplu tabanca, güvenlik birimlerinin tercihi AP5 otomatik tabanca ailesi, av tüfeği olarak sunulan KANS ve keskin nişancı tüfekleri KN-12, KNT-76 ile MAM15 yer alıyor. MKE, bu katılımla sivil pazar taleplerine yanıt vermeyi ve Orta Doğu ile Asya'da yürütülen fişek hattı projelerine yenilerini eklemeyi hedefliyor.