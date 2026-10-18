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Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:32

MKE tüfekleri, BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda derece aldı

BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen KN-12 ve KNT-76 keskin nişancı tüfekleriyle yarışan Türk takımları birincilik ve üçüncülük elde etti.

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AA
MKE tüfekleri, BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda derece aldı
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MKE'den yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması tamamlandı.

Yarışmaya 20 ülkeden katılan keskin nişancılar, farklı senaryolarda hazırlanan zorlu atış etaplarında mücadele etti.

Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyan, 1500 metre etkili menzile sahip MKE üretimi KN-12 ile yarışmada yer alan Polis Özel Harekat Başkanlığı takımı birinci olarak zirvede yer aldı.

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve 800 metreye kadar hassas atış kabiliyetine sahip MKE üretimi KNT-76 ile yarışan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı ise üçüncülük elde etti.

#İZMİR #FOÇA
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MKE tüfekleri, BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda derece aldı
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