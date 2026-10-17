MKE tüfekleri uluslararası yarışmaya damga vurdu! KN-12 birinci, KNT-76 üçüncü oldu

Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde düzenlenen BORAN-8 Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması tamamlandı. Farklı senaryolar ve zorlu atış etaplarında 20 ülkeden keskin nişancıların mücadele ettiği organizasyonda, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından geliştirilen yerli silah sistemleri önemli başarılara imza attı.

Yarışmada MKE'nin geliştirdiği KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği'ni kullanan Polis Özel Harekât Başkanlığı takımı birinciliği elde etti. Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği olma özelliğini taşıyan KN-12, zorlu parkurlardaki performansıyla öne çıktı. 1.500 metre etkili menzile sahip KN-12; hassas tetik sistemi, soğuk dövme namlusu ve ergonomik dipçik yapısıyla uzun mesafeli atışlar için geliştirildi. Farklı görev ihtiyaçlarına uyum sağlayan tüfek, birincilik başarısında önemli rol oynadı. MKE'nin bir diğer ürünü KNT-76 Keskin Nişancı Tüfeği de yarışmayı dereceyle tamamladı. KNT-76'yı kullanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı takımı, organizasyonda üçüncülüğü kazandı.

Sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilenen KNT-76; ergonomik dipçiği, çatal ayağı ve geliştirilmiş tetik sistemiyle dikkat çekti. 800 metreye kadar hassas atış kabiliyetine sahip tüfek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yarışmadaki başarısına katkı sağladı.

Adını Türkiye'nin ilk yerli tasarım ve üretim keskin nişancı tüfeği MKE BORA-12'den alan BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda elde edilen sonuçlar, MKE'nin keskin nişancı silah sistemlerinin uluslararası platformdaki performansını ortaya koydu. KN-12 ile gelen birincilik ve KNT-76 ile kazanılan üçüncülük, Türkiye'nin yerli silah üretim kabiliyetinin yarışmadaki yansımaları arasında yer aldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör