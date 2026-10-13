MKE’den ateş gücü gövde gösterisi!

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki silah ve sistemlerin kabiliyetlerinin sergilendiği faaliyet, Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştiriliyor. MKE, organizasyonda farklı görev ve ihtiyaçlara yönelik geliştirdiği silah sistemleriyle atış faaliyetlerine katılıyor. Faaliyet kapsamında MKE TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi, MK Serisi Uçak Bombaları, 155 mm FIRTINA Obüsü silah sistemi ve 105 mm BORAN Obüsü görev alıyor. MPT-55 ve MPT-76 millî piyade tüfeklerinin yanı sıra KNT-76, BORA-12 ve KN-12 keskin nişancı tüfekleri de atışlarda kullanılıyor.

MÜHİMMAT DESTEĞİ DE MKE'DEN

MKE, yalnızca silah sistemleriyle değil, bu sistemlerin ihtiyaç duyduğu mühimmatlarla da faaliyette yer alıyor. Farklı kalibrelerde mühimmat üreten kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış faaliyetlerine yerli üretim kapasitesiyle destek veriyor.

YENİ NESİL SİSTEMLER VİTRİNDE

ATEŞ SERBEST-2026'nın sergi alanında MKE'nin geliştirdiği yeni nesil savunma sistemleri de katılımcıların beğenisine sunuluyor. ALPAY-2 Mayınlı Arazilerde İnsansız Geçit Açma Sistemi, DAĞHAN Hibrit Paletli Zırhlı Araç ve KÖSTEBEK Mikrodalga Yer Altı Patlayıcı Tespit ve Görüntüleme Sistemi sergilenen ürünler arasında yer alıyor. MKE ayrıca DENİZHAN Millî Deniz Topu, BALKIN Çaf-S Karşı Tedbir Mühimmatı ve MPT-76 MH Millî Piyade Tüfeği'ni de tanıtıyor. ATEŞ SERBEST-2026, MKE'nin kara, hava ve deniz platformlarına yönelik ürünlerini ve mühimmat üretim kabiliyetlerini bir arada sergiliyor.