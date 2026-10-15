MKE’den elektrikli zırhlı güç! 3 yeni E-ZPT daha TSK envanterinde

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Millî Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı personel taşıyıcısı E-ZPT'nin teslimatlarını sürdürüyor. M113 serisi zırhlı personel taşıyıcısının modernizasyonuyla geliştirilen araçlardan 3'ü daha Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Böylece projede toplam 50 aracın envantere kazandırılması hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha atıldı.

3 BİN KİLOMETRELİK ZORLU SINAV

Muharebe sahasının zorlu koşulları dikkate alınarak geliştirilen E-ZPT, kapsamlı kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti. Araç; 3 bin kilometre dayanıklılık, 1.600 kilometre arazi, 800 kilometre asfalt ve 600 kilometre stabilize yol testlerini tamamladı. Yüzde 60 dik eğim, yüzde 30 yan eğim ve hendek geçme testlerinden de geçen E-ZPT, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında performansını ortaya koydu.

650 KİLOMETRE MENZİL

Yüzde 100 elektrikli tahrik sistemiyle donatılan E-ZPT, dahili bataryasıyla 150 kilometre, jeneratör desteğiyle 650 kilometre menzile ulaşabiliyor. Sıfırdan saatte 50 kilometre hıza yalnızca 8 saniyede çıkan araç, hızlı şarj sistemiyle bataryasını yüzde 20'den yüzde 80 doluluğa 1,5 saatte ulaştırabiliyor.

7 PERSONEL TAŞIYOR, 12,7 MM SİLAH SİSTEMİYLE DONATILIYOR

Şoför, komutan, nişancı ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 7 personel taşıyabilen E-ZPT, 12,7 milimetrelik uzaktan komutalı silah sistemiyle de donatıldı. Tam dolu kapasitede yaklaşık 15 ton ağırlığa ulaşan araç, 2,5 ton faydalı yük taşıyabiliyor.

DIŞA BAĞIMLILIK VE MALİYETLER AZALACAK

MKE'nin elektrikli dönüşüm projeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut araç filosunda güç grupları bakımından yurt dışına bağımlılığın azaltılmasını hedefliyor. Farklı zırhlı ve arazi araçlarına da uygulanabilen elektrikli tahrik teknolojisi, mevcut araçların yeniden değerlendirilmesine ve hizmet ömürlerinin uzatılmasına imkân sağlıyor. Düşük bakım ve onarım maliyetleriyle öne çıkan sistem, yeni araç tedarik ihtiyacının azaltılmasına ve lojistik desteğin sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Elektrikli tahrik sayesinde aracın akustik ve termal izinin düşürülmesi de sahadaki operasyonel avantajlar arasında yer alıyor.