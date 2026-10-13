MKE’den lazerli savunma! 760 metreden dron avladı: TOLGA Lazer ilk sınavını geçti

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) mühendisleri tarafından geliştirilen TOLGA Lazer Silah Sistemi, Türk savunma sanayisinin gücünü sahaya taşıdı. Millî Savunma Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Faaliyeti'nde ilk kez görev alan sistem, 760 metre mesafedeki dron hedefini başarıyla imha etti. Toplam 20 kW (4×5 kW) fiber lazer gücüne sahip sistem, insansız hava araçlarına karşı geliştirilen yerli ve yenilikçi savunma teknolojileri arasında öne çıktı.

TEK SİSTEMDE ÜÇ FARKLI MÜDAHALE

TOLGA Lazer Silah Sistemi, tehditlere karşı kamaştırma, karartma ve tahrip olmak üzere üç farklı müdahale seçeneği sunuyor. Sistem, 4 bin 500 ila 2 bin 500 metre arasında hedeflerin kameralarını geçici olarak körleştirebiliyor. 2 bin 500 ila bin 500 metre mesafede kalıcı körlük oluştururken, bin 500 ila 100 metre aralığında hedefin gövdesinde tahribat meydana getirerek tehdidi etkisiz hâle getirebiliyor. 360 derece hareket kabiliyetine sahip sistemin kulesinde kullanılan lineer motor teknolojisi, elektrik enerjisini doğrudan doğrusal harekete dönüştürüyor. Bu sayede tespit edilen tehditler yüksek hassasiyet, hız ve ivmeyle takip edilebiliyor.

DAKİKADA 3 BİN ATIŞ GÜCÜ

TOLGA Lazer Silah Sistemi'nin entegre edildiği TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi de Ateş Serbest-2026 kapsamında ilk kez atışlı görev gerçekleştirdi. Sabit kanatlı kamikaze İHA'lar, dronlar, seyir füzeleri ve diğer asimetrik hava tehditlerine karşı geliştirilen sistemin 12,7 mm ve 20 mm sabit ve araç üstü silah kuleleri ile 20 mm çift namlulu revolver silah sistemi de sahada görev yaptı. MKE üretimi 20 mm çift namlulu revolver silah sistemi, yüksek ateş gücüyle dikkat çekti. Dakikada bin 500 atım yapabilen iki silahın aynı kulede kullanılmasıyla toplam atım hızı dakikada 3 bine ulaşıyor.

TEHDİDİ TESPİT EDİYOR, TAKİP EDİYOR, VURUYOR

MKE TOLGA, yalnızca silah sistemlerinden oluşmuyor. Bünyesinde GÖKBÖRÜ AESA radarı, akustik tespit sistemi, elektro-optik sensörler, elektronik karıştırma sistemi ve gelişmiş komuta kontrol altyapısı da bulunuyor. "Etkili, Basit, Ucuz" (EBU) yaklaşımıyla geliştirilen sistem, tespit ve takip altyapısı sayesinde tehditlere elektronik karıştırma, lazer ve silah sistemleriyle müdahale edebiliyor. MKE üretimi 12,7 mm, 20 mm ve 35 mm silahlarla kullanılmak üzere geliştirilen parçacıklı anti-dron mühimmatları da hava tehditlerinin fiziksel olarak imha edilmesini sağlıyor.