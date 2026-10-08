MKE’den Mavi Vatan’a milli güç

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel gücünü artıracak yerli ve milli silah sistemlerini geliştirmeyi sürdürüyor. MİLGEM Projesi kapsamında inşa edilen 11'inci gemiye entegre edilecek 9'uncu DENİZHAN-76 milli deniz topu, atışlı kabul testlerini başarıyla tamamlayarak teslim edildi.

2026'DA 4'ÜNCÜ TESLİMAT

Bu teslimatla birlikte MKE, 2026 yılı içerisinde 4'üncü DENİZHAN-76 teslimatını gerçekleştirmiş oldu. MKE'nin yıl sonuna kadar 2 DENİZHAN-76'yı daha teslim etmesi planlanıyor.

ÖRTÜLÜ AMBARGOYU MİLLİ SİSTEMLE AŞTI

Deniz topu alanında Türkiye'ye yönelik uygulanan örtülü ambargoların ardından 2020 yılında çalışma başlatan MKE, dünyada yalnızca sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği 76 milimetrelik milli deniz topunu kısa sürede geliştirerek seri üretim aşamasına taşıdı. DENİZHAN-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilen çok maksatlı yapısıyla Türk Deniz Kuvvetlerinin ateş gücünü artırıyor.

DAKİKADA 80 ATIŞ, 16 KİLOMETRE MENZİL

Yüksek atış hızına sahip DENİZHAN-76, dakikada 80 atıma ulaşabiliyor. Sistem, yaklaşık 16 kilometre menzile kadar etkili atış imkânı sunuyor. Düşük radar izine sahip tasarımı ve farklı görevleri yerine getirebilme kabiliyetiyle dikkat çeken milli deniz topu, Mavi Vatan'ın savunmasında önemli bir güç çarpanı olarak öne çıkıyor.

İHRACATTA DA MİLLİ BAŞARI

Türk mühendislerinin geliştirdiği DENİZHAN-76 yalnızca Türk Deniz Kuvvetlerinin envanterine girmekle kalmadı, dost ve müttefik ülkelere de ihraç edilmeye başlandı. MKE ile Endonezya arasında 2025 yılında ihracat sözleşmesi imzalanırken, 2026 yılında NATO ve Avrupa Birliği üyesi Romanya'ya ilk DENİZHAN-76 ihracatı gerçekleştirildi.

SIRADA 127 MM VAR

MKE mühendisleri, DENİZHAN-76'nın geliştirilmesi ve üretiminde kazanılan bilgi ve tecrübeyi daha büyük kalibreli sistemlere aktarıyor. Bu kapsamda 127 milimetrelik milli deniz topunun yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Türkiye, DENİZHAN-76 ile denizlerdeki ateş gücünü millileştirirken, 127 milimetrelik yeni nesil deniz topuyla bu kabiliyeti daha da ileri taşımayı hedefliyor.