MKE’den Moğolistan’a Güçlü Adım: Fişek Üretim Hattı Açıldı

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), yayımladığı basın bildirisine göre, savunma sanayisindeki uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi. Moğolistan'da kurulumu tamamlanan Fişek-İmla Montaj Hattı, görkemli bir törenle açıldı.

Törene, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Moğolistan Savunma Bakanı Damda Batlut ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş katıldı. Açılış sonrası protokol üyeleri, farklı kalibrelerde fişek üretiminin yapılacağı modern tesisi gezdi.

Ürdün'den sonra Moğolistan'da da fişek hattı kurulumunu başarıyla tamamlayan MKE, şu anda 8 farklı ülkede fişek, silah montajı ve mühimmat dolum montaj hattı için aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.