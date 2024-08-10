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Giriş Tarihi: 10.8.2024

Moladan çıktı otomobili ezdi

Moladan çıktı otomobili ezdi
Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada İzmir'den aldığı yolcularla Kayseri'ye doğru yola çıkan otobüs, Denizli - Afyon karayolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Mola süresinin sona ermesinin ardından yoluna devam eden otobüs, daha 1 kilometre gitmişken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Ters şeride giren yolcu otobüsü, karşı yönden gelen 65 yaşındaki Münür Acar yönetimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar oluşan otomobilde sıkışan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü gözaltına alındı. Samsun'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki kadın öldü.
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Moladan çıktı otomobili ezdi
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