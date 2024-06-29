Molozların arasında kıymetli eşya aradılar

Bahçelievler'dekısmi çökme sonrası kontrollü yıkılan 7 katlı binanın enkazında kıymetli eşyalar arandı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, ilk 3 katında yaşanan çökmenin ardından kontrollü yıkılan Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 7 katlı binadan çıkan molozların taşındığı boş arsada apartman sakinlerine ait kıymetli eşyanın bulunması için ayrıştırma yaptı. 10 kamyon hafriyatın boşaltıldığı arazide polis ve zabıta ekiplerinin kontrolünde yapılan çalışmalar kameralarla kayıt altına alındı. Molozların arasından çıkan değerli eşya tutanakla ayrı bir yere alınırken, demir ve diğer aksamlar da farklı bir alanda istiflendir. İlk etapta binanın enkazından çıkan ziynet eşyasını sahiplerine ulaştıran Bahçelievler Belediyesi, bina sakinlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarda şu ana kadar çok sayıda kırılmış cep telefonu, pasaport, hatıra fotoğrafları ile bazı kıymetli eşyayı koruma altına aldı.