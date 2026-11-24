Soğuk havalarda gardıropların en çok kullanılan parçaları olan mont ve kabanlar, sezon boyunca ter, toz ve dış ortam kirlerine maruz kalır. Ancak kuru temizleme maliyetlerinden kaçınmak için evde çamaşır makinesine atılan montlar, yanlış program ve kurutma hataları yüzünden giyilmez hale gelebilir. Özellikle elyaf veya kaz tüyü dolgulu montların içindeki malzemenin ezilmesini önleyen doğru teknikler, kıyafetinizi ilk günkü formuna kavuşturur.
Kışlık kabanları ve şişme montları evde yıkamak, doğru adımlar izlendiğinde hem bütçenizi korur hem de kumaş hijyenini en üst düzeye çıkarır. Fakat çamaşır makinesinin düğmesine basmadan önce etiket üzerindeki talimatları incelemek ilk ve en kritik adımdır. Yanlış sıcaklık seçimi, en kaliteli montun bile kumaş dokusunu bozarak su itici özelliğini kaybetmesine neden olur.
Mont yıkarken yapılan en büyük hata, makinelerin standart pamuklu programlarında yüksek devirde sıkma yapmaktır. Şişme montların içindeki dolguların zarar görmemesi için su sıcaklığı asla 30 dereceyi geçmemelidir. Ayrıca makine devri en fazla 600 devir aralığına ayarlanmalı; yüksek devir, elyaf ve kaz tüyü dolguların tek bir köşede toplanarak topaklanmasına yol açar.
Toz deterjanlar, yoğun kimyasal yapıları nedeniyle kabanların ve şişme montların lif aralarına iyice yerleşir ve durulama aşamasında tamamen arınmaz. Kuruduktan sonra kumaş üzerinde beyaz lekeler bırakan toz deterjanlar yerine, mutlaka sıvı deterjan tercih edilmelidir. Ayrıca yumuşatıcı kullanımı, montların su itici kaplamasını tıkayarak özelliğini yitirmesine sebep olur.
Montların kurutma aşaması, formunu koruması açısından yıkama aşamasından bile daha önemlidir. Eğer kurutma makinesi kullanıyorsanız, makinenin içine atacağınız 2 veya 3 adet temiz tenis topu mucize yaratır. Tenis topları, dönme sırasında montun üzerindeki dolguları sürekli döverek içindeki elyafın veya tüylerin havalanmasını ve topaklanmasını engeller.
Kurutma makineniz yoksa montu asla kalorifer peteğinin üzerine doğrudan koyarak kurutmamalısınız. Doğrudan yüksek ısı, montun dış kumaşındaki sentetik dokuyu eritip büzüştürebilir. Bunun yerine temiz bir kurutmalık üzerine montu yatay olarak sermek ve gün içinde ellerinizle hafifçe vurarak içindeki dolguları eşitlemek en sağlıklı yöntemdir.
Yün kabanlar ile şişme montlar tamamen farklı temizlik teknikleri gerektirir. Kaşe ve yün kabanlar makinede yıkanmaya uygun olmadığı durumlarda, nemli bir mikrofiber bez ve Arap sabunu karışımıyla silinerek havalandırılmalıdır. Şişme montlar ise mutlaka ters çevrilerek ve fermuarları tamamen kapatılarak makineye atılmalıdır; bu sayede dış kumaşın sürtünmeden kaynaklı aşınması önlenir.
Yıkanıp tamamen kurutulan montların uzun süre dolapta taze kalması için koku önleyici spreyler yerine doğal yöntemler kullanılmalıdır. Kurutma bittikten sonra montu hemen kaldırmak yerine birkaç saat oda sıcaklığında havalandırmak, içeride kalabilecek en ufak bir nemi bile uzaklaştırır. Doğru tekniklerle temizlenen montlar, kış boyunca ilk günkü sıcaklığını ve kabarık görünümünü korumaya devam eder.