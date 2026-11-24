KURU TEMİZLEME YERİNE EVDE YIKAMANIN PÜF NOKTALARI

Kışlık kabanları ve şişme montları evde yıkamak, doğru adımlar izlendiğinde hem bütçenizi korur hem de kumaş hijyenini en üst düzeye çıkarır. Fakat çamaşır makinesinin düğmesine basmadan önce etiket üzerindeki talimatları incelemek ilk ve en kritik adımdır. Yanlış sıcaklık seçimi, en kaliteli montun bile kumaş dokusunu bozarak su itici özelliğini kaybetmesine neden olur.