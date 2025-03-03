Motokurye kabusu yaşadı! 4 kişi dakikalarca darbetti!

26 Şubat Çarşamba gecesi meydana gelen olayda, restoran kuryesi Recep Çamoğlu (50), siparişini teslim ettikten sonra motosikletine bindiği sırada yolda bulunan bir kişiye hafifçe çarptı. Olayın ardından özür dilemesine rağmen saldırıya uğrayan Çamoğlu, kalabalık bir grup tarafından kaskla darbedildi. Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunan Çamoğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"ÖZÜR DİLEDİM AMA SALDIRDILAR"

Olayın detaylarını paylaşan motokurye Recep Çamoğlu, "Siparişi teslim ettikten sonra motoruma binmek üzereydim. Kazara bir kişiye hafifçe çarptım ve hemen özür diledim. Ancak 'Bizi ezmeye mi çalışıyorsun?' diyerek bana saldırdılar" dedi. Saldırganlardan biri kaskla kafasına defalarca vurdu, diğerleri ise yumruklarla darbetti.