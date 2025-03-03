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Giriş Tarihi: 3.3.2025 14:58 Son Güncelleme: 3.3.2025 15:23

Motokurye kabusu yaşadı! 4 kişi dakikalarca darbetti!

İstanbul Pendik'te motokurye Recep Çamoğlu, siparişi teslim ettikten sonra motosikletine bindiği sırada yoldaki bir kişiye hafifçe çarptı. Kurye özür dilemesine rağmen 4 kişinin saldırısına uğradı. Kaskını bile almadan motosikletine binerek uzaklaşan Recep Çamoğlu, Kaskı kafama 3 defa vurdu. Kurye olarak ölümden döndüm, ekmeğimin peşindeydim dedi. Motokuryeye saldırı anı anbean kameralara yansıdı.

DHA
Motokurye kabusu yaşadı! 4 kişi dakikalarca darbetti!

26 Şubat Çarşamba gecesi meydana gelen olayda, restoran kuryesi Recep Çamoğlu (50), siparişini teslim ettikten sonra motosikletine bindiği sırada yolda bulunan bir kişiye hafifçe çarptı. Olayın ardından özür dilemesine rağmen saldırıya uğrayan Çamoğlu, kalabalık bir grup tarafından kaskla darbedildi. Şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunan Çamoğlu, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

"ÖZÜR DİLEDİM AMA SALDIRDILAR"

Olayın detaylarını paylaşan motokurye Recep Çamoğlu, "Siparişi teslim ettikten sonra motoruma binmek üzereydim. Kazara bir kişiye hafifçe çarptım ve hemen özür diledim. Ancak 'Bizi ezmeye mi çalışıyorsun?' diyerek bana saldırdılar" dedi. Saldırganlardan biri kaskla kafasına defalarca vurdu, diğerleri ise yumruklarla darbetti.

"SOSYAL YAŞAMIM SIFIRLANDI"

Saldırının ardından bilinç kaybı yaşadığını ve psikolojisinin bozulduğunu belirten Çamoğlu, "Ben sadece ekmeğimin peşindeydim. Bu insanlar yüzünden ölümden döndüm. Şu an travma yaşıyorum, sosyal hayatım bitme noktasına geldi" ifadelerini kullandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI!

Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, özür dilemesine rağmen motokuryenin acımasızca darbedildiği görülüyor. Şikayetçi olan Recep Çamoğlu'nun avukatı olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

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Motokurye kabusu yaşadı! 4 kişi dakikalarca darbetti!
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