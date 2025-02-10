Motokurye kamyonun altında can verdi!

Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.