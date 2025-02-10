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Giriş Tarihi: 10.2.2025 17:41

Motokurye kamyonun altında can verdi!

İstanbul Arnavutköy'de meydana gelen feci olayda, kuryelik yapan İbrahim Halil Turgay hakimiyetini kaybederek öndeki kamyonun tekerlerinin altına kaydı. Talihsiz adam ağır yaralanırken, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası görüntüler ise kameraya yansıdı.

İHA
Motokurye kamyonun altında can verdi!

Kaza, Arnavutköy'de meydana geldi. İddialara göre, İbrahim Halil Turgay (30) yönetiminde olan 34 motosiklet ara sokaktan caddeye doğru çıkacağı esnada motosikletin kontrolünü kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.

Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.



DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kazadan hemen sonra ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryeye kalp masajı yapıldığı ve ambulansa bindirildiği görüldü.

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Motokurye kamyonun altında can verdi!
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