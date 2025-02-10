Motokurye kamyonun altında can verdi!

Kaza, Arnavutköy'de meydana geldi. İddialara göre, İbrahim Halil Turgay (30) yönetiminde olan 34 motosiklet ara sokaktan caddeye doğru çıkacağı esnada motosikletin kontrolünü kaybederek cadde üzerinde seyir halinde olan kamyonetin arka tekerlerinin altına kaydı.
Savrularak yere düşen sürücü kamyonun arka tekerleklerin altında kalarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ağır şekilde yaralanan kuryeye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye götürdü. Kuryenin yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.