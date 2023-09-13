Motokurye Samet’i öldürenler için istenen ceza belli oldu

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci ile tutuksuz sanıklar Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz katıldı. Mahkeme başkanı, esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.
Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Halil İbrahim Demirci'nin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, Mustafa Demirci'nin ise 'Kasten öldürmeye yardım' suçundan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada, Bülent Açıkgöz'ün üzerine atılı 'Kasten öldürmeye yardım' suçunu işlediğini gösterir her türlü şüpheden uzak, cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edildi. Mahkeme heyeti İbrahim Demirci'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.