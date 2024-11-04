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Giriş Tarihi: 4.11.2024 17:00 Son Güncelleme: 4.11.2024 17:03

Motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

İstanbul Kağıthane’de sipariş tesliminin ardından iş yerine dönen motosikletli kurye, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı

Akşam saatlerinde Kağıthane Merkez Mahallesi'nde, kaza meydana geldi. Bir firmanın motokuryesi Salih Erdoğan (24) siparişi teslim ettikten sonra iş yerine dönüşe geçti.

Erdoğan, motosikletiyle caddede ilerlediği sırada kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına koşarak geçmek istedi. Kadını gören motokurye frene bassa da kazaya engel olamadı. Çarpışma sonucu yere savrulan motokurye ve kadın yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili incelemelerde bulunan polis ekiplerİ tutanak tutarak soruşturma başlattı.

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Motokurye yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı
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