Haberler Yaşam Haberleri Motor hırsızı yakalandı ortakları aranıyor
Giriş Tarihi: 23.10.2023 10:47 Son Güncelleme: 23.10.2023 10:48

Motor hırsızı yakalandı ortakları aranıyor

İstanbul Beylikdüzü’nde park halindeki bir motosikleti suç ortaklarıyla birlikte çaldığı iddia edilen şüpheli Mehmet Ö.(38) Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Motor hırsızı yakalandı ortakları aranıyor

Beylikdüzü'nde 19 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda M.S.S.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Sabah geldiğinde motosikletini bulamayarak polise haber veren M.S.S.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde motosikletlerle gelen şüphelilerin, park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldıkları ve iterek olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü. Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet Ö. gözaltına alındı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: AFAD deprem açıklaması! 7 il etkilenecek
İP’li Vekil Çömez’den ırkçı paylaşım! Gazze için gönüllü olan doktorları böyle hedef aldı
İsrail ordusundan Netanyahu tepkisi: Utanç verici!
‘Prenses gibi büyüdüm’
İsmail Kartal'dan o oyuncuya flaş eleştiri: "Takıma geç katıldı, kamp geçirmedi"
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Bütün emeklileri ilgilendiriyor! 25,26,27,28,29 Ekim'de ödemeler alınacak!
Volkan Demirel'den flaş sözler: "Hatalı olan bendim"
Erdek'te 10 bin lüfer balığı ağlara takıldı
SON DAKİKA: İsrail Gazze'de Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı! Dehşet anları
ARKADAŞINA GÖNDER
Motor hırsızı yakalandı ortakları aranıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA