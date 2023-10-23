Motor hırsızı yakalandı ortakları aranıyor

Beylikdüzü'nde 19 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda M.S.S.'ye ait motosiklet park edildiği yerden çalındı. Sabah geldiğinde motosikletini bulamayarak polise haber veren M.S.S.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi. Görüntülerde motosikletlerle gelen şüphelilerin, park halindeki motosikletin kilidini kırarak çaldıkları ve iterek olay yerinden uzaklaştırdıkları görüldü. Polis kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Şüpheli Mehmet Ö. gözaltına alındı. Daha önceden 6 suç kaydı olduğu tespit edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürüyor.