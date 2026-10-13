Motor ve şasi numaralarını kimyasalla değiştirdiler: 11 araçta kimlik oyunu

Şüphelilerin, aynı marka ve modeldeki araçları eşleştirerek ağır hasarlı araçların kayıtlarını başka otomobiller üzerinde kullandıkları ortaya çıkarıldı.

Başsavcılığın tespitlerine göre, sistem kapsamında 5 yakalamalı veya hacizli araç ile yurt dışından Türkiye'ye getirilen 6 araç olmak üzere toplam 11 araca "change" işlemi uygulandı. Bu yöntemle araçların gerçek kimlik bilgilerinin değiştirilerek farklı kayıtlar üzerinden kullanılmasının sağlandığı belirlendi.

MOTOR VE ŞASİ NUMARALARINA KİMYASAL MÜDAHALE

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri de araçların kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan yöntem oldu. Şüphelilerin, araçların motor ve şasi numaralarının bulunduğu bölümlere kimyasal sıvı uygulayarak mevcut numaralar üzerinde değişiklik yaptıkları tespit edildi. Ardından ağır hasarlı araçlara ait kimlik bilgilerinin başka araçlara uyarlandığı belirlendi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon düzenlendi. Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Denizli, Afyonkarahisar, Manisa, Edirne, Amasya, Kocaeli ve Ağrı'nın da aralarında bulunduğu toplam 9 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan 17 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.